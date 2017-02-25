Возможно, древние скандинавские боги были выходцами из казахстанских степей.
Причем это не миф, а научный вывод, к которому пришли скандинавские
исследователи.
Пять тысяч лет назад, в бронзовом веке, огромная армада
всадников из евразийских степей устремилась в Северную Европу. Причем в этой
миграции, продолжавшейся в течение нескольких поколений, в основном участвовали
мужчины, а женщин было меньше 10%.
– Похоже, это был великий исход
воинов, перемещавшихся на лошадях и повозках, – считает генетик Маттиас Якобссон
из шведского Университета Упсалы.
Группа генетиков, возглавляемая им,
изучила останки европейцев, живших после трех крупнейших волн миграции,
разделенных тысячелетиями. Выяснился поразительный факт: потомки двух древнейших
миграций унаследовали одинаковое количество «чуждых» мужских и женских хромосом.
Но вот в бронзовом веке скандинавы (точнее скандинавки) столкнулись только с
мужскими хромосомами. Женщин среди пришлых степняков было меньше, даже чем среди
конкистадоров, покорявших Америку в XVI веке.
Крайне любопытной в этом
свете предстает давняя загадка скандинавской мифологии. До сих пор существовало
множество гипотез относительно того, где находятся исторические истоки
легендарной войны ванов (исконно скандинавских богов) и асов (пришлых божеств).
Причем это противостояние закончилось тем, что воюющие стороны породнились. Не
исключено, что шведские ученые нашли ответ на этот вопрос.
Впрочем,
скандинавские исследователи не исключают, что успех степняков у женщин Северной
Европы обосновывался чисто практическим интересом.
– Пришельцы могли быть
просто более привлекательными для европейских женщин, потому что владели
лошадьми и новыми технологиями, – предположил генетик Эми Голдберг.