Автор: По материалам СМИ. 25.02.2017 09:04

Возможно, древние скандинавские боги были выходцами из казахстанских степей.

Причем это не миф, а научный вывод, к которому пришли скандинавские

исследователи.

Пять тысяч лет назад, в бронзовом веке, огромная армада

всадников из евразийских степей устремилась в Северную Европу. Причем в этой

миграции, продолжавшейся в течение нескольких поколений, в основном участвовали

мужчины, а женщин было меньше 10%.

– Похоже, это был великий исход

воинов, перемещавшихся на лошадях и повозках, – считает генетик Маттиас Якобссон

из шведского Университета Упсалы.

Группа генетиков, возглавляемая им,

изучила останки европейцев, живших после трех крупнейших волн миграции,

разделенных тысячелетиями. Выяснился поразительный факт: потомки двух древнейших

миграций унаследовали одинаковое количество «чуждых» мужских и женских хромосом.

Но вот в бронзовом веке скандинавы (точнее скандинавки) столкнулись только с

мужскими хромосомами. Женщин среди пришлых степняков было меньше, даже чем среди

конкистадоров, покорявших Америку в XVI веке.

Крайне любопытной в этом

свете предстает давняя загадка скандинавской мифологии. До сих пор существовало

множество гипотез относительно того, где находятся исторические истоки

легендарной войны ванов (исконно скандинавских богов) и асов (пришлых божеств).

Причем это противостояние закончилось тем, что воюющие стороны породнились. Не

исключено, что шведские ученые нашли ответ на этот вопрос.

Впрочем,

скандинавские исследователи не исключают, что успех степняков у женщин Северной

Европы обосновывался чисто практическим интересом.

– Пришельцы могли быть

просто более привлекательными для европейских женщин, потому что владели

лошадьми и новыми технологиями, – предположил генетик Эми Голдберг.