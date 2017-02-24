Пусть идет в муллы! Премьер призвал кабмин прочитать молитву в память о погибших в результате авиакатастрофы

Автор: АКИpress . 24.02.2017 19:36

Бишкек (АКИpress) – Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков призвал членов правительства прочитать 25 февраля молитву в память о погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг-747». Об этом он сказал на заседании правительства 24 февраля.

«Как вы сами помните, была образована правительственная комиссия, которой руководил первый вице-премьер. На днях члены правительства встречались с населением. Завтра я бы хотел призвать всех прочитать молитву в память о погибших», — сказал он, обращаясь к членам правительства.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ну, это вообще ни в какие ворота! Такому премьеру нельзя управлять государством! Пусть идет в муллы! И молится сколько ему влезет!