Пусть идет в муллы! Премьер призвал кабмин прочитать молитву в память о погибших в результате авиакатастрофы

Автор: АКИpress . 24.02.2017 19:36

Бишкек (АКИpress) – Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков  призвал членов правительства прочитать 25 февраля молитву в память о погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг-747». Об этом он сказал на заседании правительства 24 февраля.

«Как вы сами помните, была образована правительственная комиссия, которой руководил первый вице-премьер. На днях члены правительства встречались с населением. Завтра я бы хотел призвать всех прочитать молитву в память о погибших», — сказал он, обращаясь к членам правительства.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ну, это вообще ни в какие ворота! Такому премьеру нельзя управлять государством! Пусть идет в муллы! И молится сколько ему влезет!

Комментарии (3) на “Пусть идет в муллы! Премьер призвал кабмин прочитать молитву в память о погибших в результате авиакатастрофы”

  1. МУГАЛИМ:
    24.02.2017 в 19:58

    Премьер-имам !

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  2. Саба:
    24.02.2017 в 20:00

    Этот премьер за последнее десятилетие такое повидал, что хочешь не хочешь но о Боге вспомнишь.

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  3. Аноним:
    24.02.2017 в 21:26

    И примет ли Господь молитву таких людей?

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