Минздрав Кыргызстана пожаловался на знахаря Ашыма Зайналиева в суд

Автор: ИА «24.kg» . 24.02.2017 19:33

Министерство здравоохранения направило все материалы о безлицензионной деятельности знахаря Ашыма Зайналиева в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее в ведомстве заявили, что Минздрав не выдавал лекарю лицензию, а закрытие его конторы не входит в компетенцию министерства.

Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени 2015-го трудится некий Ашым Зайналиев, появилась в июле 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии знахарь в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.

Позже появилась информация о том, что после лечения у знахаря скончалась еще одна онкобольная.

Ашыма Зайналиева несколько раз вызывали на допрос, однако центр продолжает работать.

В октябре 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 122 УК КР (незаконное врачевание). Минздрав просит суд привлечь Зайналиева к ответственности.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     