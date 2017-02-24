Первый секретарь российского посольства Виктор Пухов, виновный в ДТП со смертельным исходом, был пьян. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Сагынбек Айтбаев.
По его словам, Виктор Пухов обратился за помощью 16 февраля в 17.00.
Но он скрыл, что получил травмы в аварии. Сказал, будто упал на улице. Ему поставили диагноз «ушиб коленного сустава и грудной клетки». Лечение он получал амбулаторно. Виктор Пухов не сказал врачам, где работает.
Сагынбек Айтбаев
Ранее сообщалось, что именно по вине водителя машины Пухова произошло ДТП со смертельным исходом. Виктор Пухов отправлен в РФ по решению руководства дипмиссии.
То, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно он, ИА «24.kg» подтвердили в российском посольстве.
Авария произошла 16 февраля в Бишкеке. Посольская машина врезалась в «Мерседес спринтер», проехав на красный сигнал светофора. Погиб Евгений Лексин. По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело.
Погиб русский, а это для посольства решаемая проблема: решат с гражданством Рф для родственников потерпевшего, отвалят немного денег и на этом проблема исчерпана, а уголовное дело замнут в связи с примерением сторон и возмещением ущерба.
Если бы был отерпевший кыргыз, вот тогда бы шума было много в плоть до нот МИД, а так ….
Вот только, не вовремя все произошло, Сам рибывает с визитом и тезке Великого, эти пьяные подчиненные летчики могут стоить кресла посла!
Давно пора, не на своем месте Крутько сидит, впрочем как и предыдущие послы, с каждым из которых отношения только ушудшались.
Только вот зачем услал виновника?