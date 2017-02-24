Президент Узбекистана Мирзиёев подарил 84-летнему аксакалу автомобиль Captiva

Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:23

CA-NEWS (UZ) — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил автомобиль Captiva 84-летнему аксакалу Шоди-бобо Хушбакову, сообщило УзА. Его дом глава государства посещал в ходе поездки по Сурхандарьинской области 10−11 февраля.«Мы говорили с главой нашего государства о жизни семьи, махалли, воспитании, учебе и работе детей и внуков, секретах земледелия, происходящих в стране преобразованиях, в общем, обо всем, — рассказал аксакал. — Президент, глядя на наш приусадебный участок, сказал, что хорошо знает Сурхандарью, на плодородной земле которой можно получать богатые урожаи».

Шоди-бобо Хушбаков и его семья на своем приусадебном участке собирают три урожая в год, сажая ранний картофель, помидоры, бахчевые культуры и зелень. В прошлом году аксакал только от картофеля получил доход в более чем 25 млн сумов, — говорится в сообщении.

«Один клубень выращенного отцом картофеля вытягивает до 800 граммов, — говорит сын Шоди-бобо Шокир Хушбоков. — Многие спрашивают, в чем тут секрет. Конечно, отец учил нас тщательно готовить почву, удобрять ее, выбирать хорошие семена. Но главный его секрет — это упорный труд и любовь к земле».

Аксакал поблагодарил президента за подарок и отметил, что ценность его не в стоимости машины, а во внимании и заботе о человеке. «Я горжусь этим», — сказал он.

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