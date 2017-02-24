Задержан китайский гражданин с кыргызским паспортом
Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:17
Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» за нарушение государственной границы задержали гражданина КНР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.
Уточняется, что нарушитель госграницы при оформлении авиарейса № 3290 по маршруту Ош — Новосибирск предъявил заграничный паспорт гражданина Кыргызстана, куда вклеил свою фотографию.
Задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.
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