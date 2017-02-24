Филипп Киркоров сравнил «Ала-Арчу» с Альпами Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:16 Сегодня в Бишкеке состоится концерт короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Исполнитель уже прибыл в Бишкек. По традиции певца отвезли в национальный парк Ала-Арча. Филипп Киркоров опубликовал фотографию с прогулки в парке в своем официальном аккаунте в Твиттере. «Это не Альпы, это Ала-Арча! Перед началом шоу «Я» в Бишкеке заряжаемся энергией природы в легендарном заповеднике», — написал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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