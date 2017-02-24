Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:10

Высокопоставленные представители ОБСЕ присутствовали на переговорах.

Представители российского и украинского парламентов встретились в Вене, в рамках ПА ОБСЕ, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе и дальнейшие действия в направлении ее урегулирования. На встрече также присутствовали генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.

- Российская делегация в ПА ОБСЕ провела встречу со своими украинскими коллегами на полях саммита Ассамблеи, который проходит в эти дни в Вене, — сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что им было высказано «настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР».

Муттонен, в свою очередь, добавила, что представители России и Украины могли бы провести отдельные переговоры по данной проблеме и подходить к существующим проблемам более взвешенно.

- Мы выразили готовность общаться с нашими коллегами для того, чтобы помочь им в разрешении кризисной ситуации в соседней с нами стране, — подчеркнул Петр Толстой.

Ранее сообщалось, что телеведущий и потомок великого русского писателя Льва Толстого Петр Толстой прошел в Госдуму от «Единой России».