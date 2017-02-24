Видео с забавной «пандой-прилипалой» в зоопарке Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:14 Все попытки мужчины «отделаться» от маленькой «прилипалы» заканчиваются неудачно. Ролик, на котором запечатлена маленькая панда, мешающая работнику зоопарка проводить уборку, покоряет своей добротой. Случай произошел в Центре разведения больших панд в китайской провинции Сычуань. На видео детеныш панды пытается привлечь внимание работника вольера: он виснет на ноге у мужчины, кусает его за брюки и всячески мешает ему выполнять свои обязанности. Ранее мы писали про забавную игру двух милых панд-близнецов. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1054 Евро 73.5834 Российский рубль 1.1990 Казахский тенге 0.2167