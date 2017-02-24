Все попытки мужчины «отделаться» от маленькой «прилипалы» заканчиваются неудачно.
Ролик, на котором запечатлена маленькая панда, мешающая работнику зоопарка проводить уборку, покоряет своей добротой.
Случай произошел в Центре разведения больших панд в китайской провинции Сычуань. На видео детеныш панды пытается привлечь внимание работника вольера: он виснет на ноге у мужчины, кусает его за брюки и всячески мешает ему выполнять свои обязанности.
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