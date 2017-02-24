В Казахстане пенсионера осудили за ложное сообщение о бомбе

Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 16:10

Суд в городе Актобе приговорил 69-летнего местного жителя Жаксылыка Батанова к 2 годам лишения свободы по обвинению в заведомо ложном сообщении о бомбе. Однако с учетом трех месяцев, проведенных под домашним арестом, и в связи с амнистией срок наказания Батанову сокращен. В результате Батанову назначено наказание в виде 10 месяцев и 16 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Представитель прокуратуры Асылхан Сарсенов заявил, что Жаксылык Батанов 11 ноября 2016 года из своей квартиры позвонил в ТОО «Энергосистема» (Актюбинское городское предприятие энергосетей) и заявил, что в здании заложена бомба.

Прокурор ранее заявлял, что Жаксылык Батанов якобы «имел обиду на коллектив, в котором сам раньше работал, и находился в алкогольном опьянении, когда сообщил об акте терроризма». По мнению прокурора, тем самым Батанов «посеял панику в городе, который еще не оправился от страха от вооруженных нападений 5 июня». Прокурор просил для обвиняемого три года лишения свободы.

Батанов предъявленные ему обвинения признал полностью и попросил суд смягчить наказание в связи с тем, что действовал «по незнанию».

Ранее в ходе суда было заявлено, что из-за ложного сообщения о бомбе на место происшествия выезжали 43 полицейских на 16 машинах. На место выезжали также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и скорой медицинской помощи. Руководители этих служб экстренного реагирования потребовали от подсудимого компенсации в 400 тысяч тенге. Этот ущерб, по решению суда, должен быть возмещен осуждённым в течение месяца после вступления приговора в силу.

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