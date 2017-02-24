Активисты в США обвинили в перевороте на Украине Обаму и Сороса

Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 13:57

В нескольких американских городах прошла акция международного Шиллеровского института, приуроченная к годовщине Майдана на Украине.

Ее участники раздавали листовки, в которых говорилось, что смена власти в стране была осуществлена при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, участники митинга в Нью-Йорке собрались недалеко от штаб-квартиры ООН.

У них были плакаты «Обаму — в тюрьму» и «Ваш враг — Джордж Сорос».

Аналогичные акции, по словам официального представителя Шиллеровского института Дайан Сэр, прошли еще в двух городах в США — Бостоне и Хьюстоне, а также в Берлине (Германия).

Сэр заявила, что жителям США важно знать правду о событиях на Украине, так как те же люди пытаются отстранить нового президента США Дональда Трампа от власти теми же средствами, которые использовали для свержения Виктора Януковича.

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в Киеве и ряде других городов Украины зимой 2013−2014 годов. Итогом выступлений стала смена власти, а свергнутые президент Виктор Янукович покинул страну.

Лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента. Во время этих событий погибли более 100 человек.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     