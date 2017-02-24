Алмазбеку Атамбаеву предложили навести порядок в сфере общественного транспорта

В Интернете распространено видеообращение к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Его автор Марат Усенбаев предложил главе государства навести порядок в сфере общественного транспорта.
«От лица молодежи Общественного объединения «Чон-Сары-Ой» и его единомышленников по вопросу отказа от периодических покупок автобусов и троллейбусов в целях экономии государственных средств», — говорит Марат Усенбаев.
По словам выступающего, сфера за последние десятилетия не улучшилась. Государство от такого рода покупок теряет деньги на покупку техники, содержание автопарка и зарплату водителям.
«Мэрии Бишкека и Оша не хотят перенимать опыт в данной сфере и работают, наступая на одни и те же грабли. В связи с этим просим вас принять соответствующие меры по данному вопросу», — сказал он.
Что за любовь молодёжи к маршруткам?
кроме этого президенту надо ещё заняться подачей горячей воды в ауле, некачественной едой в столовой рынка, воспитанием детей в детском саду номер 6 и ещё кое чем.