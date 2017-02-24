Очередной курултай намерен созвать Азимбек Бекназаров

Автор: ИА «24.kg» . 24.02.2017 13:19

Бывший член временного правительства, ныне вновь примкнувший к оппозиции Азимбек Бекназаров намерен провести курултай в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщил экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун.

Сам Азимбек Бекназаров для комментариев пока недоступен. Турсунбек Акун подтвердил, что форум бывший соратник действующего президента страны планировал провести в первых числах марта и пригласить на него представителей властей.

На курултае планируют обсудить политическую ситуацию в стране в связи с предстоящими президентскими выборами .

Турсунбек Акун

Он добавил, что также на курултай будут приглашены другие оппозиционеры, правозащитники и депутаты парламента.

Еще один курултай планируют провести бывшие высокопоставленные чиновники времен Аскара Акаева.

По данным «Азаттыка», в Кыргызстане создается объединение, в которое войдут представители научной элиты, бизнеса, действующие и завершившие карьеру политики.

Свое желание присоединиться к новому объединению изъявили Мамбет Мамакеев, Миталип Мамытов, Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Осмонакун Ибраимов, Жумагул Сааданбеков.

Члены объединения ставят перед собой задачу максимум — повлиять на текущие процессы, обсудить в конструктивном ключе и совместно с властями наболевшие и накопившиеся вопросы, найти пути решения этих проблем. Как минимум, они хотят выступать в качестве моста между народом и властью.

В ближайшей повестке дня проведение общенационального курултая, для участия в котором, как ожидается, прибудут представители всех регионов.

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