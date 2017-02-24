Тестирование для выпускников вузов предлагают внедрить в Кыргызстане Автор: ИА «24.kg» . 24.02.2017 13:16 В Кыргызстане предлагают внедрить Общереспубликанское тестирование для выпускников вузов. Поправки в закон об образовании внесены на рассмотрение парламента. По словам инициатора, депутата Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой, в Глобальном рейтинге университетов нет ни одного кыргызстанского высшего учебного заведения. «Механизм независимого тестирования выпускников вузов не имеет аналога в истории отечественного образования и является инновационной функцией управления в отличие от традиционного государственного контроля. Общереспубликанское квалификационное тестирование будет разработано на основе государственных образовательных стандартов и осуществляться независимой частной организацией, выбранной на основе тендера», — отмечается всправке-обосновании. Если более половины выпускников вуза покажут результаты ниже порогового уровня, лицензия на данную образовательную программу отзывается. Затраты на проведение тестирования оплачиваются вузами, следовательно, расходов из республиканского бюджета не будет. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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