Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков назвал отчеты ряда ведомств по борьбе с коррупцией бессмысленными. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.
По его словам, вместо того чтобы представить отчет, где указаны сдвиги, они представляют один и тот же отчет без деталей. Самыми ненужными названы отчеты шести ведомств:
- Министерства сельского хозяйства;
- Госслужбы миграции;
- Госкомитета связи;
- Фонда госимущества;
- Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства;
- Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Вице-премьер сообщил, что в отношении сотрудников по линии Минобразования возбуждено 99 уголовных дел. В органах внутренних дел также высокие коррупционные показатели. В отношении милиционеров возбуждено 74 уголовных дела. От граждан поступило 1274 заявлений.
В 2016 году в Кыргызстане возбуждено 812 уголовных дел по фактам коррупции.
Госкомитет нацбезопасности возбудил 275 уголовных дел с ущербом в 1 миллиард сомов, Министерство внутренних дел — 484 дела на 390 миллионов сомов, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) — 245 дел на 147,4 миллиона сомов.
«Министерства и ведомства не заинтересованы в устранении коррупции. Ведомства не дают отчетов о проводимых мерах по противодействию коррупции. Если же они есть, то выполнены формально. В отношении сотрудников местного самоуправления возбуждено 201 уголовное дело. Это говорит о том, что полномочные представители правительства плохо работают на местах над коррупционными составляющими», — заявил вице-премьер-министр.
в мин фине отдел по борьбе с коррупцией создан для правовой защиты этой коррупции
Глава Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Шарабидин Капаров за крупные взятки через своих родственников распродал 91 гектаров земли. Сейчас он через коррупционные связи в Правительстве получает разрешение на трансформацию 85 гектаров земли которые он также распродаст за крупные взятки. Ведь КызылКыштак расположен на границе с городом Ош и земля там очень дорогая. А правоохранительные органы не принимают к нему мер так как сами находятся в доле с коррупционером