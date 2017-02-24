Отчеты ведомств по борьбе с коррупцией назвали бессмысленными

Автор: Админ . 24.02.2017 13:14

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков назвал отчеты ряда ведомств по борьбе с коррупцией бессмысленными. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, вместо того чтобы представить отчет, где указаны сдвиги, они представляют один и тот же отчет без деталей. Самыми ненужными названы отчеты шести ведомств:

  • Министерства сельского хозяйства;
  • Госслужбы миграции;
  • Госкомитета связи;
  • Фонда госимущества;
  • Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства;
  • Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Вице-премьер сообщил, что в отношении сотрудников по линии Минобразования возбуждено 99 уголовных дел. В органах внутренних дел также высокие коррупционные показатели. В отношении милиционеров возбуждено 74 уголовных дела. От граждан поступило 1274 заявлений.

В 2016 году в Кыргызстане возбуждено 812 уголовных дел по фактам коррупции.

 

Госкомитет нацбезопасности возбудил 275 уголовных дел с ущербом в 1 миллиард сомов, Министерство внутренних дел — 484 дела на 390 миллионов сомов, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) — 245 дел на 147,4 миллиона сомов.

«Министерства и ведомства не заинтересованы в устранении коррупции. Ведомства не дают отчетов о проводимых мерах по противодействию коррупции. Если же они есть, то выполнены формально. В отношении сотрудников местного самоуправления возбуждено 201 уголовное дело. Это говорит о том, что полномочные представители правительства плохо работают на местах над коррупционными составляющими», — заявил вице-премьер-министр.

Комментарии (2) на “Отчеты ведомств по борьбе с коррупцией назвали бессмысленными”

  1. адлер:
    24.02.2017 в 13:54

    в мин фине отдел по борьбе с коррупцией создан для правовой защиты этой коррупции

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  2. Шабдан:
    24.02.2017 в 14:09

    Глава Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Шарабидин Капаров за крупные взятки через своих родственников распродал 91 гектаров земли. Сейчас он через коррупционные связи в Правительстве получает разрешение на трансформацию 85 гектаров земли которые он также распродаст за крупные взятки. Ведь КызылКыштак расположен на границе с городом Ош и земля там очень дорогая. А правоохранительные органы не принимают к нему мер так как сами находятся в доле с коррупционером

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