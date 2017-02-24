Казахстану грозят санкциями за аресты лидеров профсоюза нефтяников

Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 10:45

Международная конфедерация профсоюзов требует от властей Казахстана прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза нефтяников компании Oil Construction Company (ОСС) Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. Об этом в Астане заявил заместитель генерального секретаря этой организации Яап Виенен. Накануне в Астане он встретился с представителями Генпрокуратуры, ряда министерств.

— Тот факт, что Казахстан репрессирует одну из наших членских организаций, тем самым нарушая право на свободу объединений, которое является основным международным трудовым стандартом, он рискует потерять те преференции, которые у него есть на международной арене. Наша организация имеет 183 миллионов членов в более 160 странах мира. В ходе наших встреч с правительством мы хотели разъяснить, что без регистрации Конфедерации независимого профсоюза, трудящиеся могут быть лишены права вступить в тот профсоюз, в котором они хотят быть, — говорит Яап Виенен.

Заместитель генерального секретаря международной конфедерации профсоюзов заявил, что если «власти Казахстана не поменяют в течение нескольких недель свое отношение, они будут вынуждены начать большую международную компанию и привлечь внимание к Казахстану, как к стране, которая не соблюдает международные стандарты». По его словам, это будет иметь финансовые последствия и понижение репутации страны в мире.

Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов, руководившие в Мангистауской области многодневной акцией голодовки сотен нефтяников, в январе этого года были вывезены из Актау в Астану и взяты под арест по уголовным обвинениям. Голодовка нефтяников компании ОСС проходила в течение двух недель в январе в офисе профсоюза предприятия в городе Актау и по месту работы нефтяников на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Участники акции протеста требовали остановить ликвидацию Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана.

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