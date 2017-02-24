АБР призывает восстановить энергетическое кольцо Центральной Азии

Автор: По материалам СМИ. 24.02.2017 10:44

Азиатский банк развития предложил странам Центральной Азии провести диалог по восстановлению единой энергосистемы региона, которая была создана в советские годы и позволяла соседним странам пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества.

Данный вопрос с 2014 года обсуждается тремя странами региона – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, которые намеревались восстановить энергетическое кольцо в обход Узбекистана. Татьяна Евстифеева, представитель офиса АБР в Таджикистане, сказал, что сегодня данный вопрос вновь стал актуальным в связи с экономической ситуацией в странах Центральной Азии.

В 2009 году Ташкент в одностороннем порядке вышел из объединенной энергосистемы стран Центральной Азии, и Таджикистан вынужден был самостоятельно решать проблемы с острой нехваткой электроэнергии. Сейчас, в связи с сезонными проблемами с электричеством в Кыргызстане и нехваткой электроэнергии в Узбекистане, АБР призвал страны региона объединить мощности.

АБР рекомендует Таджикистану построить новые линии электропередач регионального значения, по которым можно производить обмен электроэнергией с Туркменистаном через территорию Афганистана. По словам экспертов, Таджикистан имеет возможность экспорта излишков электроэнергии, особенно в летний период.

Между тем, в 2016 году Таджикистан и Кыргызстан приступили к реализации масштабного проекта CASA-1000, который предполагает строительство ЛЭП протяженностью 1,3 тыс. км и подстанций для передачи в Афганистан и Пакистан избыточного объема электроэнергии, вырабатываемой летом в Кыргызстане и Таджикистане.

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