В Бишкеке на глазах у ребенка застрелили пожилую женщину
Автор: Админ . 24.02.2017 10:43
В столичном в микрорайоне «Аламедин-1» 22 февраля днем неизвестные застрелили 60-летнюю женщину.
Как сообщили в МВД, рядом с женщиной находился годовалый ребенок. Возможно, убийство было совершено на его глазах. Выстрел был произведен в голову погибшей.
Тело женщины обнаружил внук, вернувшийся из школы. Милиция ведет поиски преступников.
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