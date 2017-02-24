Вслед за Владимиром Путиным в Кыргызстан приедет Дмитрий Медведев Автор: Админ . 24.02.2017 10:34 Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 марта прибудет в Бишкек для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова. В заседании Евразийского межправсовета примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Напомним, 28 февраля состоится визит в Кыргызстан президента России Владимира Путина. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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