В Узбекистане водитель поджег себя возле здания милиции

Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 17:57

38-летний житель Хивинского района Хорезмской области Узбекистана Хурсанд Бабаджанов 20 февраля поджег себя возле здания РОВД. По словам источника в правоохранительных органах, подобным действием водитель хотел показать свой протест сотрудникам Государственной службы безопасности дорожного движения, которые незаконно забрали его автомобиль. Хурсанд Бабаджанов госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами.

Как говорит один из родственников Бабаджанова, в районное отделение милиции мужчина отправился в поисках справедливости. «За два дня до самоподжога инспекторы службы безопасности дорожного движения арестовали его автомобиль и забрали на штрафную стоянку. Я не знаю, что произошло между ними. Но Хурсанд говорил, что сотрудники ГАИ незаконно арестовали его машину. 20 февраля он взял баклажку с бензином и отправился в РОВД. Позвал на улицу одного из сотрудников милиции, который имел отношение к аресту его автомобиля. Но когда разговор между ними не получился, Хурсанд сначала облил бензином себя, а затем сотрудника милиции. Но когда он зажег спичку, милиционер откинул с его рук баклажку с бензином и смог убежать. Но в Хурсанда попала искра от спички и он загорелся, – говорит родственник мужчины.

Не представившийся сотрудник УВД Хорезмской области подтвердил информацию о самоподжоге Бабаджанова, но опроверг информацию о том, что мужчина хотел поджечь сотрудника милиции:

– По данным, которые я получил в РОВД Хивинского района, инспекторы службы безопасности дорожного движения остановили его автомобиль, так как он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Затем забрали машину на штрафную стоянку. Я не знаю, почему он устроил самоподжог, возможно, хотел напугать инспекторов. Но то, что он хотел поджечь одного из инспекторов – полная ложь, – заявил представитель УВД Хорезмской области. По его словам, сотрудникам милиции удалось за минуту потушить горящего мужчину и госпитализировать в больницу.

Состояние Хурсанда Бабаджанова врачи оценивают, как средней тяжести. «Он получил 65-70 процентов ожогов тела. Состояние тяжелое. Мы проводим все необходимые процедуры», – сказал хорезмский врач. По факту самосожжения 38-летнего ремесленника Хурсанда Бабаджанова возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Этим делом занимается прокуратура Хивинского района.

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