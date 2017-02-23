Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 17:51

В Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) обратились с жалобой жители Жанаозеня. Поводом послужил скандал, разразившийся в одной из городских мечетей. Некоторые прихожане во время коллективной молитвы в мечети произносят вслух возглас «Аминь!». По мнению местного имама они тем самым грубо нарушают традиции ханафитского мазхаба, официально принятого в Казахстане. Разгневанный священнослужитель написал заявление в ДВД города с требованием привлечь «вероотступника» к ответственности. Состоялся суд. Приговор вынесли суровый: нарушитель обязан уплатить штраф размере 50 МРП или 113 000 тенге. В протоколе административного правонарушения указано, что человек «воспрепятствовал религиозной деятельности».

Защищать права верующего взялся известный адвокат Галым Нурпеисов. В своем интервью сайту «Rezonans. kz» он заявил, что это не просто абсурд, но грубейшее нарушение закона о религиозной деятельности.

«Опасность подобных прецедентов заключается в том, что из светского государства мы скатываемся в теократическое. Религиозные деятели, используя административный государственный аппарат, начинают диктовать людям как следует вести себя в мечетях и церквях» — отметил адвокат.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА призвало духовенство Жанаозеня немедленно отозвать судебный иск. Направлены письма в Генеральную прокуратуру и Верховный суд с просьбой дать правовую оценку инциденту. Кроме того, мусульманские лидеры рекомендовали руководству ДУМК рассмотреть вопрос о соответствии жанаозенского священнослужителя занимаемой должности.

«Подобные решения не только попирают законные права людей, но наносят удар по имиджу государства, представляя его в карикатурном виде» — подчеркнул в своем послании Верховному муфтию глава СМК М. Телибеков.

Пресс-служба

Союза мусульман Казахстана