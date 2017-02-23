В Актюбинской области трое табунщиков лошадей погибли при загадочных обстоятельствах
Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:18
В Актюбинской области при непонятных обстоятельствах убиты три табунщика.
Родственники погибших, недовольные ходом следствия, пытаются достучаться до
руководства местных полицейских служб, сообщают казахстанские сми.
Убийство произошло в ночь с 13 на 14 февраля в селе Кемерши
Кызылбулакского округа Байганинского района. «Отец и брат проработали на
отгонном пастбище примерно восемь месяцев. Все вроде было неплохо, зарабатывали,
в планах было построить дом. Но в ночь с 13 на 14 февраля их трупы были найдены
в доме, где они жили. Их кто-то застрелил, потому что на телах были следы от
пуль», — рассказал один из родственников погибших.
http://maxala.org/kazahstan/49772-v-aktyubinskoy-oblasti-troe-tabunschikov-loshadey-pogibli-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah.html
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