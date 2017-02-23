Таджикско-узбекская граница по-прежнему разделяет семьи

Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:17

Никто из детей Сони Сатаровой — жительницы Сурхандарьинской области Узбекистана
- еще никогда не был на родине своей матери в Таджикистане. Сразу после распада
Советского Союза в стране началась гражданская война, а когда прошли неспокойные
времена, между Узбекистаном и Таджикистаном был введен визовый
режим.

Родительский дом Сони Сатаровой в приграничном таджикском селении
Вахдат отделяет от ее собственного жилища в узбекском Саросие всего лишь
несколько десятков километров, но женщина редко навещает родных в
Таджикистане.

«Мои родители еще в советские времена выдали нас с сестрой
замуж за родственников, живших в соседнем Узбекистане. Вся моя семья осталась в
Таджикистане. Тогда границы были открыты, никто и подумать не мог, что наступит
время, и мы не сможем видеть друг друга, когда захотим», — рассказывает Соня Сатарова.

http://maxala.org/sosedstvo/49760-tadzhiksko-uzbekskaya-granica-po-prezhnemu-razdelyaet-semi.html

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