Никто из детей Сони Сатаровой — жительницы Сурхандарьинской области Узбекистана
- еще никогда не был на родине своей матери в Таджикистане. Сразу после распада
Советского Союза в стране началась гражданская война, а когда прошли неспокойные
времена, между Узбекистаном и Таджикистаном был введен визовый
режим.
Родительский дом Сони Сатаровой в приграничном таджикском селении
Вахдат отделяет от ее собственного жилища в узбекском Саросие всего лишь
несколько десятков километров, но женщина редко навещает родных в
Таджикистане.
«Мои родители еще в советские времена выдали нас с сестрой
замуж за родственников, живших в соседнем Узбекистане. Вся моя семья осталась в
Таджикистане. Тогда границы были открыты, никто и подумать не мог, что наступит
время, и мы не сможем видеть друг друга, когда захотим», — рассказывает Соня Сатарова.
http://maxala.org/sosedstvo/49760-tadzhiksko-uzbekskaya-granica-po-prezhnemu-razdelyaet-semi.html