Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:17

Никто из детей Сони Сатаровой — жительницы Сурхандарьинской области Узбекистана

- еще никогда не был на родине своей матери в Таджикистане. Сразу после распада

Советского Союза в стране началась гражданская война, а когда прошли неспокойные

времена, между Узбекистаном и Таджикистаном был введен визовый

режим.

Родительский дом Сони Сатаровой в приграничном таджикском селении

Вахдат отделяет от ее собственного жилища в узбекском Саросие всего лишь

несколько десятков километров, но женщина редко навещает родных в

Таджикистане.

«Мои родители еще в советские времена выдали нас с сестрой

замуж за родственников, живших в соседнем Узбекистане. Вся моя семья осталась в

Таджикистане. Тогда границы были открыты, никто и подумать не мог, что наступит

время, и мы не сможем видеть друг друга, когда захотим», — рассказывает Соня Сатарова.

http://maxala.org/sosedstvo/49760-tadzhiksko-uzbekskaya-granica-po-prezhnemu-razdelyaet-semi.html