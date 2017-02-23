В пьяных дебошах НАТО увидели руку Кремля
Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:14
Британских военных, которые в скором времени прибудут в Эстонию, могут вовлечь в конфликты с местным населением. Эти столкновения будут подстроены Москвой, которая стремится дискредитировать натовскую миссию в прибалтийских республиках. С таким заявлением выступил глава эстонской разведывательной службы Микк Марран.
В ближайшие недели в Эстонию направят около 800 военных из Соединенного Королевства, в числе которых будут специалисты по информационным технологиям, призванные отражать хакерские атаки из Москвы. С их прибытием возрастет угроза провокаций, организованных Кремлем, предупредил Марран. По информации британской прессы, накануне визита чиновники из Великобритании и Эстонии долгое время обсуждали, как противостоять попыткам «шпионских игр в стиле холодной войны» со стороны РФ.
http://maxala.org/anonimno/49758-v-pyanyh-deboshah-nato-uvideli-ruku-kremlya.html
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.