В пьяных дебошах НАТО увидели руку Кремля Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:14 Британских военных, которые в скором времени прибудут в Эстонию, могут вовлечь в конфликты с местным населением. Эти столкновения будут подстроены Москвой, которая стремится дискредитировать натовскую миссию в прибалтийских республиках. С таким заявлением выступил глава эстонской разведывательной службы Микк Марран. В ближайшие недели в Эстонию направят около 800 военных из Соединенного Королевства, в числе которых будут специалисты по информационным технологиям, призванные отражать хакерские атаки из Москвы. С их прибытием возрастет угроза провокаций, организованных Кремлем, предупредил Марран. По информации британской прессы, накануне визита чиновники из Великобритании и Эстонии долгое время обсуждали, как противостоять попыткам «шпионских игр в стиле холодной войны» со стороны РФ. http://maxala.org/anonimno/49758-v-pyanyh-deboshah-nato-uvideli-ruku-kremlya.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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