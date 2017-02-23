Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:13

Опрос показал, что большинство граждан США негативно относятся к российскому президенту, но выросло количество тех, кто настроен в отношении него позитивно.

Исследовательская компания Gallup опубликовала социологические данные, согласно которым в последние годы американцы стали лучше относиться к российскому президенту Владимиру Путину.

Так, позитивный взгляд на Россию разделяют 28% участников опроса, а в 2015 году таковых было на 3% меньше. Правда, уровень негативного отношения остался тем же – его высказали 70%.

Положительное отношение к Путину выразили на этот раз 22% респондентов. В компании отмечают, что это самый высокий показатель с 2003 года и значительно более высокий, чем в 2015 году – тогда он составил всего 13%. В то же время 72% опрошенных, как выяснилось, не симпатизируют российскому лидеру.

Как выяснила Gallup, существенно улучшили свое отношение к президенту РФ республиканцы. Если два года назад положительные вещи о нем говорили 12% из них, то сейчас — 32%. Среди независимых респондентов, не причисляющих себя ни к одной из ведущих партий, также заметно улучшение образа российского лидера — 23% сейчас и 12% — в 2015-м.

Демократы же, напротив, стали меньше симпатизировать Путину: в позапрошлом году позитивный образ Путина поддерживали 15% из них, а сейчас — только 10%.

Взгляды американцев на Россию разделились по партийному признаку: в настоящее время 35% республиканцев положительно относятся к ней. Среди демократов этот показатель год назад был примерно таким же, а теперь составляет только 16%. По мнению социологов, это может быть связано с темами вмешательства в американские выборы и хакерскими атаками.

Эксперты Gallup отмечают, что «потепление» к Путину в рядах республиканцев может быть связано с тем, что Трамп симпатизирует российскому лидеру.

- С другой стороны, оценки российского лидера у демократов все еще находятся на достаточно низком уровне, — говорится в исследовании. — И нынешний год может стать поворотным в определении того, смогут ли США достичь согласия с Россией, а также является ли небольшое повышение рейтинга Путина краткосрочным феноменом или свидетельством повышения позитивных оценок в будущем.

Ранее сообщалось, что Шон Спейсер заявил о намерении Трампа заключить «сделку» с Россией.