Жириновский потребовал изменить дату празднования Дня защитника Отечества

Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:11

Отмечать главный военный праздник председатель ЛДПР предлагает 5 апреля, в день победы Александра Невского над Тевтонским орденом.

Знаменитый политический бузотер Владимир Жириновский предложил отмечать профессиональный праздник военных 5 апреля вместо 23 февраля. События 1918 года, закончившиеся Брестским миром и давшие основу для учреждения дня Красной армии, представляются лидеру ЛДПР исторически необоснованными. В связи с этим он считает, что дату праздника нужно перенести на 5 апреля — в честь победы дружины Александра Невского над тевтонцами в 1242 году на Чудском озере.

По мнению политика, в настоящее время складывается парадоксальная ситуация — Россия существует более 1 000 лет, а российская армия — меньше 100 лет. Жириновский заявил, что «государство без армии не может».

- С какой стати 23 февраля — это день армии? У нас что, 99 лет только существует армия? Прочитайте «Слово о полку Игореве». Это же русский полк! Это что, не русская армия? Мы бились с половцами, печенегами, скифами. Слишком далеко? Согласен! 5 апреля 1242 года — битва на Чудском озере. Те же немцы, с которыми мы будем биться в Первую мировую и Великую Отечественную, — заявил Жириновский.

Глава ЛДПР выразил надежду, что Государственная дума примет закон, по которому День защитника Отечества будет праздноваться 5 апреля. Жириновский напомнил, что имя князя Александра Невского в 2008 году стало именем России, то есть это наиболее значимый российский деятель.

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