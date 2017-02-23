Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:10

Лидер КПСС Андрей Богданов заявил в соцсети, что легко наберет 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах.

В гонке за президентский пост может появиться новый кандидат из числа ветеранов борьбы за власть. Желание баллотироваться на пост главы РФ изъявил великий мастер масонской ложи России, лидер партии КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) Андрей Богданов.

По собственному признанию, идея пришла Богданову в голову, когда он летел над территорией США в город Омаха, штат Небраска, на конференцию великих мастеров масонов Северной Америки. Из поездки политтехнолог выложил десятки фотографий, на которых он позирует в интерьере местного масонского храма, а также в футболке с символами организации.

Известный масон уже претендовал на должность президента России в 2008 году. Как самовыдвиженцу ему пришлось собрать 2 миллиона подписей. С этим Богданов справился, однако на самих выборах набрал лишь 1,3% голосов (968 тысяч 344 человека). Несмотря на провал, глава российских масонов намерен попытать счастья еще раз.

- Летишь так над Америкой и думаешь: а не сходить ли еще раз на выборы президента России?! От какой партии, решу попозже! Два миллиона подписей собирал уже! Что нам стоит сто тысяч собрать!!! — написал он в Facebook.

Десять лет назад Богданов гораздо меньше любил США. Агитационный ролик перед выборами в Госдуму 2007 года он стилизовал под выпуск новостей 2020 года, в котором сообщается о конце НАТО и новом военном блоке России и стран Евросоюза без участия Америки. По сюжету ролика, Россия уже три года как находится в составе Евросоюза, что привело к повышению средней зарплаты россиян до 3 000 евро.

Неразборчивость кандидата в выборе партии, от которой он будет избираться, объяснить легко: на своем веку политтехнолог создал и возглавил немало партий, в основном выполнявших функцию спойлеров на выборах.