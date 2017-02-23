Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:08

Британские ученые выяснили, что человек с годами подвержен разительным изменениям, которые отражаются не только на его физическом состоянии, но и моральном.

Масштабные исследования ученых Эдинбургского университета, проводимые с 1947-го по 2015 год с участием 1 208 подростков и их учителей из Шотландии, показали, что личность человека меняется с юности до глубокой старости. Причем не только внешне, но и внутренне, пишет Science Alert.

Преподавателей попросили определиться по шести состояниям: уверенность в себе, настойчивость, стабильность настроения, добросовестность, оригинальность и стремление к успеху. Все полученные данные свели в общую оценку. А через 60 лет попросили пройти тот же тест.

Добровольцам на тот момент было уже за 76 лет. Единственное новшество – к тесту прибавили вопрос о состоянии психического здоровья. Когда исследователи сравнили свежие данные с новой информацией, то никаких совпадений не нашли: выявленные ранее качества либо деформировались, либо полностью исчезли.

Результат ошарашил исследователей, так как ранее все считали, что личность стабильна, основные черты мы проносим через всю жизнь и пр. Авторы исследования объясняют поразительные результаты большим временным интервалом в научном эксперименте.

Ранее сообщалось о том, что ученым из России удалось остановить старение организма. Однако помочь можно исключительно физическому здоровью, что же касается морального состояния, то тут медицина пока бессильна.