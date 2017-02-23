Назарбаев заявил о невостребованности работ казахских ученых
Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:05
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с учеными в Алматы заявил о невостребованности патентов казахстанских ученых и о том, что в научных работах нередко содержится плагиат. Об этом он заявил на собрании, посвященном 70-летию Национальной академии наук Казахстана.
Он перечислил достижения Казахстана, среди которых назвал строительство дорог. Говоря о дороге Западный Китай — Западная Европа, проходящей по территории Казахстана, он отметил ее качество.
Наряду с этим Назарбаев поручил министерству образования и науки совместно с академиями и вузами продвигать свои научные работы в международные рейтинговые базы.
По его словам, не менее половины научных статей должны публиковаться на английском языке и должны быть включены в мировые базы данных. Во встрече участвовали руководители научных академий России, Беларуси, Грузии, Украины, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
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