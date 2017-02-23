Туркменский журналист «Азатлыка» вышел на свободу под давлением США

Автор: По материалам СМИ. 23.02.2017 09:04

Корреспондент «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода») Худайберди Аллашов и его мать Курбантач Аразмедова были освобождены после 2,5 месяцев заключения. Как сообщает «Азатлык» со ссылкой на свои источники в Дашогузской области, журналист и его мать были освобождены из зала суда 15 февраля.

Худайберди и его матери дали три года условного наказания по обвинениям в хранении насвая (жевательного табака – Ред.) и освободили из зала суда. Сейчас они находятся у себя дома в Куняургенче», – сообщил источник. Информацию об освобождении журналиста и его матери «Азатлыку» подтвердили источники в Куняургенче. По их словам, журналист и его мать чувствуют себя нормально и рады возвращению домой.

Однако дом журналиста в Куняургенче остается под наблюдением правоохранительных органов, у них отобраны все средства связи. 27-летний Худайберди Аллашов был арестован 3 декабря 2016 года по обвинению в хранении 11 килограммов табака наса. Близкие журналиста и свидетели произошедшего сообщали, что обвинения ложные и в доме у Худайберди было обнаружено несколько пакетиков наса общим весом в 20 грамм, предназначенных для личного употребления.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает, что преследование Худайберди Аллашова, который сотрудничал с «Азатлыком» с октября 2016 года, связано с его журналистской деятельностью. Согласно имеющейся информации, после задержания, работники полиции жестоко избивали и пытали Худайберды Аллашова электрическим током.

После задержания Худайберды Аллашова, официальные представители США, правозащитные организации выразили серьезную озабоченность судьбой журналиста и призвали туркменское правительство немедленно отпустить журналиста на свободу.

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