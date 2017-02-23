Корректно ли отображается в СМИ Центральная Азия? Автор: Админ . 23.02.2017 06:38 Имидж Центральной Азии зачастую страдает от того, как регион освещается международными СМИ, которые, как правило, уделяют внимание пяти странам лишь тогда, когда там случаются кризисы. Те, кто следят за международными новостями, наверное, помнят о беспорядках в узбекском городе Андижане в 2005 году, когда силы безопасности открыли огонь по толпе, или, возможно, о революции в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах, о соседстве региона с Афганистаном или о том, что когда-то это было частью СССР. Не самое лучшее освещение для Центральной Азии. Единственное, о чем, похоже, никто не забывает, — так это то, что подавляющее большинство населения Центральной Азии — мусульмане. В статьях, репортажах и докладах последних месяцев Центральная Азия преподносится как очаг беспорядков, рассадник экстремистов, а также регион, мусульманское население которого по первому зову потенциально готово присоединиться к конфликтам на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане или где-то еще подальше. http://maxala.org/glavnaya/49750-korrektno-li-otobrazhaetsya-v-smi-centralnaya-aziya.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1054 Евро 73.5834 Российский рубль 1.1990 Казахский тенге 0.2167