Имидж Центральной Азии зачастую страдает от того, как регион освещается международными СМИ, которые, как правило, уделяют внимание пяти странам лишь тогда, когда там случаются кризисы. Те, кто следят за международными новостями, наверное, помнят о беспорядках в узбекском городе Андижане в 2005 году, когда силы безопасности открыли огонь по толпе, или, возможно, о революции в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах, о соседстве региона с Афганистаном или о том, что когда-то это было частью СССР. Не самое лучшее освещение для Центральной Азии. Единственное, о чем, похоже, никто не забывает, — так это то, что подавляющее большинство населения Центральной Азии — мусульмане. В статьях, репортажах и докладах последних месяцев Центральная Азия преподносится как очаг беспорядков, рассадник экстремистов, а также регион, мусульманское население которого по первому зову потенциально готово присоединиться к конфликтам на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане или где-то еще подальше.
http://maxala.org/glavnaya/49750-korrektno-li-otobrazhaetsya-v-smi-centralnaya-aziya.html