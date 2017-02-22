Сиделку из Узбекистана приговорили к 3 годам тюрьмы за издевательства над советским ученым
Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 19:10
22 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) — Уроженка Узбекистана Месимба Аджелялова приговорена к 3 годам тюремного заключения за издевательства над советским ученым Михаилом Брувером, сообщило РенТВ.Об издевательствах над пенсионером стало известно после того, как его родственники, заметив ухудшившееся состояние здоровья Брувера, установили в доме камеры скрытого наблюдения.
Сиделка, которая предоставила родственникам ученого рекомендательные письма и заявила, что имеет медицинское образование, просила судью о снисхождении. Отметим, что все бумаги Аджеляловой оказались фальшивкой.
Михаил Брувер является лауреатом Государственной премии. В последние годы пенсионер страдает от серьезного недуга. Ему поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера», он перенес операцию на мозге.
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