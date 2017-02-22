Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 19:07

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал ученых заняться воспитанием интеллектуальной элиты страны, которая сохранит и преумножит достижения предков. Об этом он заявил в ходе сессии общего собрания Национальной академии наук РК в честь ее 70-летия в ГАТОБ имени Абая, передает Tengrinews.kz.

«Академик Мухтар Ауэзов говорил: «Знание делает равным народ с народом, человека с человеком». Мы — народ, который стремится стать вечным. Мне досадно, когда говорят, что «Томирис была казашкой», «Чингисхан был казахом». У нас нет больше тем для разговора? Как мы с развернутой назад головой будем шагать вперед? Пришло время смотреть только вперед. Тони Блэр однажды сказал в парламенте: «Великобритания имеет великую историю, но мы не можем же жить в музее. Надо людей посадить за компьютеры». Мы так же должны одуматься. От вас, от интеллигенции должны исходить слова, к которым прислушиваются. О будущем должны думать. Справедливо возникает вопрос, каким должно быть будущее поколение. Мы — старшее поколение, которое создало великое государство на просторах великой степи. Я тоже войду в ваш круг, Бог даст. Нам нужно поколение, которое сегодняшние наши достижения сохранит и возвысит имя нашей Родины», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Казахстану нужна новая элита, молодежь, конкурентоспособная на мировом уровне. По его мнению, молодые казахстанцы должны владеть не только родным, но и английским языком. «Новое поколение должно быть интеллектуальным, духовно и культурно богатым, уважающим достижения независимости. Только обладая знанием английского и родного языков казахстанская молодежь будет конкурентоспособна на мировом уровне. В каком направлении нам надо двигаться? Я же знаю, где учатся все ваши дети. Поэтому, думая о будущем, нужно создавать поддержку для мобильности. Новое поколение лидеров должно быть конкурентоспособным и патриотичным», — сказал президент.