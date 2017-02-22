Пятьдесят тысяч евро пожертвовал аноним для спасения малыша Саньки Рипп Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 19:04 «Добрая волшебница, пожелавшая остаться неизвестной, перечислила на наш счет 50 тысяч евро (3 миллиона 655 тысяч сомов)», — написал на своей странице в Facebook отец Саши Рипп Антон. Напомним, полуторагодовалый мальчик из Кыргызстана страдает редкой формой рака — лимфомой Беркитта. Лечение обойдется в $337 тысяч. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1054 Евро 73.5834 Российский рубль 1.1990 Казахский тенге 0.2167