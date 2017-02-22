Пятьдесят тысяч евро пожертвовал аноним для спасения малыша Саньки Рипп
Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 19:04
«Добрая волшебница, пожелавшая остаться неизвестной, перечислила на наш счет 50 тысяч евро (3 миллиона 655 тысяч сомов)», — написал на своей странице в Facebook отец Саши Рипп Антон.
Напомним, полуторагодовалый мальчик из Кыргызстана страдает редкой формой рака — лимфомой Беркитта. Лечение обойдется в $337 тысяч.
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.