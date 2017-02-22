Обобравшие МегаКом Абеков и Мурзалиев должны возместить ущерб, — гособвинение

Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 19:02

Адвокат экс-советникаЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова Абаз Мамбетакунов сообщил ИА «24.kg», что гособвинение подало надзорную жалобу в Верховный суд.

Слушание по делу MegaCom в ВС КР назначили на 28 февраля.

«Они хотят, чтобы по гражданскому иску суд пересмотрел решение предыдущей инстанции. По мнению прокуратуры, мой подзащитный и бывший глава компании Азамат Мурзалиев должны возместить ущерб, как говорится, солидарно, а не каждый в отдельности», — сказал Абаз Мамбетакунов.

Ранее адвокаты подсудимых представителей топ-менеджмента компании заявляли, что не будут обжаловать решение Бишкекского горсуда и сразу обратятся в Комитет ООН по правам человека.

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции. Бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решено взыскать с него в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям.

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