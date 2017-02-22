Стало известно, о чем будут говорить Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин
Автор: Админ . 22.02.2017 19:00
Официальный визит лидера России Владимира Путина в Кыргызстан состоится 28 февраля. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
В рамках визита состоятся переговоры с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которых обсудят весь спектр двусторонних кыргызско-российских отношений, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия по всему комплексу вопросов сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.