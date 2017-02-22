Туйгунаалы хочет торговаться… Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 15:41 Бывший глава Центральной избирательной комиссии Туйгунаалы Абдраимов устами близкого к себе журналиста Асланбека Сартбаева распространил информацию о том, что собирается баллотироваться в президенты, чтобы проследить за реакцией народа. В данное время он напоминает кота, выжидающего мышь, хочет знать, что скажет общественность. Но народ не придал значение стремлению чрезмерно амбициозного Туйгунаалы мырзы баллотироваться в президенты. Потому что люди понимают, что объявив о желании участвовать в выборах, он намерен поторговаться с богачами… Источник — Фабула Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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