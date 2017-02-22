Автор: Админ . 22.02.2017 15:33

В 2009 году были составлены соглашения по Кумтору между «Кумтор Голд компани», «Центерра Голд Инк.» и Правительством КР, для решения вопросов, касающихся налогообложения.

Аида Салянова будучи статс-секретарем Министерства юстиции КР в том же году вынесла заключение об освобождении «Кумтор Голд компани» от выплаты 32 миллионов долларов США налогов в республиканский бюджет страны.

Инициаторами данного соглашения выступили: Государственная налоговая инспекция КР и Министерство финансов КР о списании долгов по налогам «Кумтор Голд компани», однако окончательное решение принято на основании юридического заключения, выданной бывшим статс-секретарем Министерства юстиции КР Аидой Саляновой.

В новой редакции новой Конституции КР, принятой на референдуме 11 декабря 2016 г. есть специальная статья 26 часть 6, которая гласит: «сроки давности не подлежат применению в отношении лиц, совершивших должностные преступления, в связи с подготовкой к разработке и практическим освоением золоторудного месторождения «Кумтор», а также преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и организациях, осуществлявших разработку Кумтор. Указанные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности независимо от времени совершения преступных деяний, за исключением лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу акты о применении к ним сроков давности.»

Генеральная прокуратура КР 3 сентября 2013 г. в качестве подозреваемых задержала о вопросу реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году Н. Алымбаева- бывшего зам.министра юстиции, А.Жолошова — завотдела ТЭК аппарата правительства, Д. Камчибекова бывшего зам.директора гос.агенства по геологии и минеральным ресурсам.

Бывшему премьер-министру Николаю Танаеву, Айдару Акаеву и экспертам Правительства КР Э.Торомырзаеву и Е. Белковской заочно предъявлены обвинения по ст. 303 ч. 2 (коррупция) УК Кыргызской Республики.

Генеральный прокурор КР Аида Салянова 24 октября 2013 г. возбудила уголовное дело в отношении депутата ЖК КР Курманбека Осмонова по ст. 303 ч. 2(коррупция )УК КР по Кумтору.

Генеральная прокуратура КР 25 октября 2013 года предъявила обвинения экс-министру финансов КР Болоту Абилдаеву и экс-министру МЧС Темирбеку Акматалиеву ст. 30-303 (соучастие в коррупции).

В процессе судебных заседаний разных инстанций, все уголовные дела были прекращены, в связи истечением сроков давности.

В данном случае, списание налогов на сумму более 1,5 миллиардов сомов, налицо факт нанесения огромного ущерба республиканскому бюджету КР.

Под действие новой Конституции статьи 26 часть 6, попадают многие бывшие и действующие депутаты ЖК КР а также большое количество экс-министров и высокопоставленных чиновников, работающих в настоящее время.

Если возбудят уголовное дело по факту об освобождении «Кумтор Голд компани» от выплаты 32 миллионов долларов США налогов в республиканский бюджет стран, то обвиняемых и подозреваемых будет большое количество и займет огромное количество времени.

И возможно, выделение в отдельное уголовное производство с объединением, ранее возбужденного уголовного дела на депутата фракции «Ата-Мекен» Аиды Саляновой.

По не подтвержденным данным и из личных источников известно, что сотрудники следственных органов изъяли соответствующие финансовые и юридические документы из Государственной налоговой инспекции КР, Министерства финансов КР и Министерства юстиции КР, для возможного возбуждения другого уголовного дела, на экс-генерального прокурора Аиды Саляновой.

Общественный деятель Р.Умбеталиев