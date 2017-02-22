В Туркменистане за «связи с Гюленом» осудили более 30 человек

Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 15:29

Суд Туркменистана приговорил более 30 человек, арестованных в октябре прошлого года, по обвинениям в причастности к турецкому оппозиционеру Фетхуллаху Гюлену, к длительным тюремным срокам. Среди них есть известные бизнесмены Ресул Атагелдыев и Довлет Атаев, получившие по 25 лет тюрьмы.

Как рассказали источники Азатлыка, группа приговорённых Ахалским областным судом, в основном, состоит из бывших преподавателей и работников туркмено-турецких лицеев. Азатлык ранее сообщал о массовых арестах предпринимателей и бывших педагогов, по обвинениям в связях с организацией «Хизмет».

Очередное сообщение о судьбе арестованных в октябре прошлого года людей, якобы за связи с турецким оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гуленом, редакция Азатлыка получила от источника в Ашхабаде ещё на прошлой неделе. 21 февраля эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией.

Оба источника утверждают, что Ахалский областной суд 8-9 февраля вынес приговоры, в общей сложности, более 30 лицам. «Среди них очень много тех, кто получил увечья во время допросов. Поэтому осужденных учителей отправили в колонию Байрамали», — рассказал собеседник Азатлыка.

Напомним, ранее источники Азатлыка уже сообщали, что владелец столичных ресторанов «Мердем» и «АлпЭт» Ресул Атагелдыев и хозяин сети магазинов «А-Маркет» Довлет Атаев получили тюремные сроки. Азатлыку не удалось уточнить, с чем связаны судебные решения от 8-9 февраля, повторно ли судили предпринимателей или это было апелляционное слушание.

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