Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 15:28

Приветствуя решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначить на должность первого вице-президента страны свою супругу Мехрибан Алиеву, Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) при поддержке азербайджанских мусульман предложили назначить на пост министра обороны президентскую тещу. Как показывает история, именно теща может обепечить не только надежную охрану рубежей государства, но и личную безопасность главы государства Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает, что назначение на высшие государственные посты близких родственников обеспечивает хорошее взаимпонимание чиновников и эффективное управление государством

«Вы сделали смелый и решительный шаг в совершенствовании государственного менеджмента, – говорится в письме мусульманских лидеров Ильхаму Алиеву. – Не обращайте внимание на злопыхателей и продолжайте в этом же духе»

Желая помочь азербайджанском президенту в подборе надежных кадров, казахстанские мусульмане выразили готовность подарить ему три новые жены, которым он может доверить самые ответственные посты в государстве

«Вы как истинный мусульманин имете полное право иметь четыре жены!» — заявили в своем послании руководители СМК и МКПЧ ЦА и выразили желание благословить эти браки.

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Пресс-служба

Союза мусульман Казахстана