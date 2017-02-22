Союз мусульман Казахстана предлагает президенту Азербайджана назначить тещу министром обороны

Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 15:28

Приветствуя решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначить на должность первого вице-президента страны свою супругу Мехрибан Алиеву,  Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) при поддержке  азербайджанских мусульман предложили назначить на пост министра обороны президентскую тещу. Как показывает история, именно теща может обепечить не только надежную охрану рубежей государства, но и личную безопасность главы государства Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает, что назначение на высшие государственные посты близких родственников обеспечивает хорошее взаимпонимание чиновников и эффективное управление государством

«Вы сделали смелый и решительный шаг в совершенствовании государственного менеджмента, – говорится в письме мусульманских лидеров Ильхаму Алиеву. – Не обращайте внимание на злопыхателей и продолжайте в этом же духе»

Желая помочь  азербайджанском президенту в подборе надежных кадров, казахстанские мусульмане выразили готовность подарить ему три новые  жены, которым он может доверить самые ответственные посты в государстве

«Вы как истинный мусульманин имете полное право  иметь четыре  жены!» — заявили в своем послании  руководители СМК и МКПЧ ЦА и выразили желание благословить эти браки.

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Пресс-служба

Союза мусульман Казахстана

Один комментарий на “Союз мусульман Казахстана предлагает президенту Азербайджана назначить тещу министром обороны”

  1. Пк:
    22.02.2017 в 15:48

    Смк они мне определенно нравятся

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