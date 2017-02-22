Депутат Бабанов предлагает прослушивать телефоны членов семей судей, генпрокурор Джолдубаева против

Автор: АКИpress . 22.02.2017 12:58

Бишкек (АКИpress) – Генеральный прокурор Индира Джолдубаева и депутат Омурбек Бабанов («Республика – Ата-Журт») спорят, нарушает ли прослушка телефонных разговоров судей и их близких родственников их конституционные права.

Ранее О.Бабанов предложил законопроект, разработанный группой депутатов. Проектом предлагается ввести норму, согласно которой телефоны судей и их близких родственников будут прослушиваться.

Во время обсуждения И.Джолдубаева напомнила о наличии права граждан на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых и иных сообщений. «Я ничуть не умоляю благие цели проекта закона. Понятен процесс дачи согласия самого судьи на прослушку его телефона. Но то, что он дает разрешение прослушивать телефоны близких родственников, не нарушает их права, которые защищены Конституцией?» — спросила она.

В ответ О.Бабанов заявил, что данная норма не будет противоречить нормам последней редакции Конституции, принятой в 2016 году.

Было отмечено, что права граждан могут быть ограничены, если дело касается обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод человека.

«Мы же сейчас сдаем декларации о доходе и имуществе и там указываем данные своих близких родственников», — возразил О.Бабанов.

«Но декларация о имуществе и доходах одно, а нарушение прав на тайну переписки и разговоров – совсем другое. Думаю, прежде всего вам нужно получить решение Конституционной палаты по этому вопросу», — сказала И.Джолдубаева.

«Понятно, что нужно получить решение Конституционной палаты и я могу даже предположить, каким оно будет. Но у нас есть проблемы, которые нужно решать», — парировал О.Бабанов.

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