Результаты выборов на 90% зависят от денег, — политик Ф.Кулов

Автор: АКИpress . 22.02.2017 12:55

Бишкек (АКИpress) – «Любой кандидат в президенты должен учитывать внешние факторы», — так 22 февраля на круглом столе в АКИpress лидер «Ар-Намыса» Феликс Кулов  прокомментировал комментарии, что во визита президента России Владимира Путина будет определен кандидат от правящей партии.

Одновременно Ф.Кулов сообщил: «Если ты хочешь занять какую-то должность, ты прежде всего должен исходить из интересов собственной страны и ни одна из стран на выборы не влияет».

«Когда наша партия решила выйти на парламентские выборы, никаких серьезных консультаций не было», — привел он пример.

Однако, Ф.Кулов сообщил, что в частном порядке ему помогали друзья из России на парламентских выборах в 2010 году. Но в 2015 году его партия решила не использовать финансы и проиграла. «Я хочу сказать, что результаты выборов на 90% зависят от денежных влияний», — сказал он о своих выводах.

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