Сотрудник посольства России, участвовавший в ДТП со смертельным исходом, уехал из Кыргызстана

Автор: АКИpress . 22.02.2017 12:53

Бишкек (АКИpress) – Первый секретарь посольства России в Кыргызстане Пухов Виктор Иванович, участвовавший в ДТП, покинул территорию Кыргызстана. Эту информацию АКИpress подтвердили в посольстве.

На мероприятии в Бишкеке 21 февраля посол России в Кыргызстане Андрей Крутько отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее, 16 февраля, на пересечении улиц Фучика и Васильевский тракт приблизительно в 16:00 произошло ДТП с участием двух машин. Машина марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами D04061 направлялась в сторону аэропорта, где столкнулась с грузовым «Мерседесом Спринтером».

Согласно постановлению правительства, дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане.

По данным УПМ, за рулем «Тойота Прадо» находился Игорь Рясный, 1972 года рождения, являющийся заместителем генерального директора АО «Самаранефтепродукт», входящего в ОАО «НК «Роснефть». У мужчины диагностирован перелом тазобедренной кости. В машине также находился первый секретарь посольства России в КР.

Гражданин Кыргызстана, находившийся за рулем грузовика, скончался.

Комментарии (4) на “Сотрудник посольства России, участвовавший в ДТП со смертельным исходом, уехал из Кыргызстана”

  1. Аноним:
    22.02.2017 в 13:08

    посольские пьяные чтоли были?

    Ответить
  2. Аноним:
    22.02.2017 в 13:43

    Вот так вот просто, взял и уехал и никто с него не спросит.
    Как же так?

    Ответить
    • Палата №13:
      22.02.2017 в 14:05

      Странная логика, почему с ментов и судей не спрашивают а тут решили спросить? Каждый должен отвечать за свои действия, но данную трагедию больше политизировали.

      Ответить
  3. кыргызбай:
    22.02.2017 в 15:10

    По сути каждый день езжу по городу и не редко замечаю как автомашины Посольств не только РФ часто нарушают ПДД. Был случай когда на площади Ала Тоо перед фонтанами парковался, стояли два три авто, после обеда выхожу тут уже сотрудник ДПС сержант стоит с протоколом ну стал заполнять. Рядом после меня так же парковался авто с дип номерами и он стал уезжать, так я сотруднику ДПС говорю правила и требование один для всех почему он уезжает так и ему не положено. Ответ они нам не подчиняются, мы не можем на них повлиять. Точно так же и этот случай плевок на всех.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     