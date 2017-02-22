Сотрудник посольства России, участвовавший в ДТП со смертельным исходом, уехал из Кыргызстана Автор: АКИpress . 22.02.2017 12:53 Бишкек (АКИpress) – Первый секретарь посольства России в Кыргызстане Пухов Виктор Иванович, участвовавший в ДТП, покинул территорию Кыргызстана. Эту информацию АКИpress подтвердили в посольстве. На мероприятии в Бишкеке 21 февраля посол России в Кыргызстане Андрей Крутько отказался комментировать эту ситуацию. Ранее, 16 февраля, на пересечении улиц Фучика и Васильевский тракт приблизительно в 16:00 произошло ДТП с участием двух машин. Машина марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами D04061 направлялась в сторону аэропорта, где столкнулась с грузовым «Мерседесом Спринтером». Согласно постановлению правительства, дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане. По данным УПМ, за рулем «Тойота Прадо» находился Игорь Рясный, 1972 года рождения, являющийся заместителем генерального директора АО «Самаранефтепродукт», входящего в ОАО «НК «Роснефть». У мужчины диагностирован перелом тазобедренной кости. В машине также находился первый секретарь посольства России в КР. Гражданин Кыргызстана, находившийся за рулем грузовика, скончался. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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