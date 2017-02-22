Бишкек (АКИpress) – Первый секретарь посольства России в Кыргызстане Пухов Виктор Иванович, участвовавший в ДТП, покинул территорию Кыргызстана. Эту информацию АКИpress подтвердили в посольстве.
На мероприятии в Бишкеке 21 февраля посол России в Кыргызстане Андрей Крутько отказался комментировать эту ситуацию.
Ранее, 16 февраля, на пересечении улиц Фучика и Васильевский тракт приблизительно в 16:00 произошло ДТП с участием двух машин. Машина марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами D04061 направлялась в сторону аэропорта, где столкнулась с грузовым «Мерседесом Спринтером».
Согласно постановлению правительства, дипломатические номера с комбинацией 04 принадлежат посольству России в Кыргызстане.
По данным УПМ, за рулем «Тойота Прадо» находился Игорь Рясный, 1972 года рождения, являющийся заместителем генерального директора АО «Самаранефтепродукт», входящего в ОАО «НК «Роснефть». У мужчины диагностирован перелом тазобедренной кости. В машине также находился первый секретарь посольства России в КР.
Гражданин Кыргызстана, находившийся за рулем грузовика, скончался.
посольские пьяные чтоли были?
Вот так вот просто, взял и уехал и никто с него не спросит.
Как же так?
Странная логика, почему с ментов и судей не спрашивают а тут решили спросить? Каждый должен отвечать за свои действия, но данную трагедию больше политизировали.
По сути каждый день езжу по городу и не редко замечаю как автомашины Посольств не только РФ часто нарушают ПДД. Был случай когда на площади Ала Тоо перед фонтанами парковался, стояли два три авто, после обеда выхожу тут уже сотрудник ДПС сержант стоит с протоколом ну стал заполнять. Рядом после меня так же парковался авто с дип номерами и он стал уезжать, так я сотруднику ДПС говорю правила и требование один для всех почему он уезжает так и ему не положено. Ответ они нам не подчиняются, мы не можем на них повлиять. Точно так же и этот случай плевок на всех.