В Бишкеке вновь проходит митинг с требованием отставки министра здравоохранения

Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 12:50

В Бишкеке у здания Министерства здравоохранения проходит митинг за отставку главы ведомства Талантбека Батыралиева.

По словам одного из участников, члена правления Кыргызской нефрологической ассоциации Темира Султаналиева, представители гражданского общества возмущены ситуацией в системе здравоохранения.

Талантбек Батыралиев занимает эту должность уже три года, однако никаких положительных изменений за это время не произошло.

Темир Султаналиев

«Мы требуем отставки министра, его заместителей, а также увольнения среднего медперсонала, которые работают в комиссии. В частности, по переводу больных на бюджетный гемодиализ. В этих комиссиях все поросло коррупцией», — сказал он.

«Мы также требуем возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Динары Сагинбаевой. Во время ее работы возникли вопросы по тендерам. По моим подсчетам, она получала откат в размере 20 процентов от общей суммы, выделяемой на закупки. В частности, в 2013 году на гемодиализ выделялось 70 миллионов сомов. По моим подсчетам, из этой суммы на больных не хватило 12,5 миллиона сомов, или 19 процентов от суммы», — добавил он.

На месте собрались более 20 недовольных, они держат в руках плакаты с лозунгами «Уважаемый президент, кому вы доверили здоровье народа?», «Кыргызстанцы, сколько можно терпеть произвол Фарида Ниязова и Талантбека Батыралиева» и другие.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     