Кулов: Кандидат в президенты может консультироваться с политиками других стран

Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 12:48

Лидер партии «Ар-Намыс» считает, что будущие кандидаты в президенты могут консультироваться с влиятельными политиками других государств, но только в интересах Кыргызстана. Об этом Феликс Кулов заявил сегодня на круглом столе.

По его словам, определить будущего преемника руководство никакой другой страны, конечно, не может.

«Только в интересах Кыргызстана может происходить подобный диалог с лидерами ведущих государств. Я не думаю, что кандидат в президенты не имеет шансов, не заручившись поддержкой другого государства. Но и выступать категорически против какой-то страны враждебно потенциальный претендент не должен», — считает Феликс Кулов.

Участники круглого стола отвергли версию, что та же Россия через СМИ может повлиять на общественное мнение в КР накануне президентской гонки в пользу того или иного претендента.

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