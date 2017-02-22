Автор: ИА «24.kg» . 22.02.2017 12:47

Владимир Путин и Александр Лукашенко не позволят Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву влиять на президентские выборы в Кыргызстане. Об этом сегодня на круглом столе заявил Феликс Кулов.

По его словам, свергнутые в марте 2005 года и в апреле 2010-го президенты, возможно, захотят как-то определить исход гонки-2017 благодаря имеющимся у них финансам, но в этом случае их могут просто выдворить из России и Беларуси, где они получили убежище.

«Это было главное условие их нахождения в странах, куда они сбежали, — они не вмешиваются в политику Кыргызстана», — сказал лидер партии «Ар-Намыс».

Народ Кыргызстана стал умнее. Его просто так не обманешь и не купишь. Феликс Кулов

Он считает, что в систему государственного управления ныне могут попасть только богатые члены СДПК или других коалиционных фракций.

Президентские выборы в Кыргызстане намечены, по словам действующего главы государства Алмазбека Атамбаева, на 19 ноября.