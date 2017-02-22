Автор: Админ . 22.02.2017 10:23

Поправки в Кодекс КР об административной ответственности внесены на рассмотрение парламента.

В частности, ряд народных избранников предлагает дополнить статью «автохулиганство» и наказывать за выброс мусора и иных предметов из транспортного средства штрафом в размере ста расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Кроме того, за выброс и сжигание бытового мусора в неустановленных местах предлагается максимально повысить штраф — до ста расчетных показателей либо привлекать к общественным работам на 40 часов.

За выброс и сжигание производственного мусора в неустановленных местах увеличивают размер штрафа до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) либо будут привлекать к общественным работам на 40 часов. За повторное правонарушение предлагают довести размер штрафа до 300 расчетных показателей.

Инициаторы напоминают, что последнее повышение штрафов за это было в мае 2015 года. Однако существенных изменений не произошло.

«Опыт европейских и восточноазиатских стран показывает, что установление огромного размера штрафов за выброс мусора и иных предметов в неположенном месте способствует сокращению количества нарушений, сводя их практически к нулю. Например, в Сингапуре за обычную бумажку, выброшенную в неположенном месте, придется заплатить в казну от $300 до $1000», — приводят пример нардепы.