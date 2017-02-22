Автор: Админ . 22.02.2017 10:21

Накануне, 21 февраля, в Министерство иностранных дел Казахстана пригласили Временного поверенного в делах Кыргызстана Кайнарбека Токтомушева. Об этом сообщил МИД РК.

На состоявшейся встрече заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату ноту, в которой выражено «удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана» в эфире телеканала Euronews.

В документе указывается на то, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса «блокады и человеческих жертв». По мнению казахстанской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях.

Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.

Официальная позиция Астаны по данному вопросу изложена в Заявлении МИД РК от 19 мая 2010 года, в котором, в частности, подчеркнуто, что «с первого дня трагических событий в КР в апреле Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на двусторонней основе, так и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов».

«Будучи председателем ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил посла Жанибека Карибжанова, заместителя председателя Мажилиса и председателя казахстанско-кыргызской парламентской группы по сотрудничеству Специальным посланником ОБСЕ в Бишкеке. В тесной координации с посланниками ООН и ЕС он сыграл важную роль в установлении политического диалога и снятии напряжения в Кыргызстане: как известно, в стране успешно организовали референдум и впоследствии состоялись демократические выборы, установились стабильность и порядок», — отмечают в МИД РК.

Кроме того, был назначен Специальный посланник президента Казахстана в Кыргызстане, который провел ряд встреч с руководством временного правительства КР по обсуждению путей выхода из кризисной ситуации.

«Наряду с этим Казахстан в кратчайшие сроки направил силы на помощь соседу и незамедлительно предоставил ему топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране», — добавляют в МИД.

В целом, в Кыргызстан направили из Казахстана гуманитарного груза на сумму более $11,6 миллиона.

В результате этих и других предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам.

В завершение казахстанская сторона заявляет о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Кыргызстаном.