Накануне, 21 февраля, в Министерство иностранных дел Казахстана пригласили Временного поверенного в делах Кыргызстана Кайнарбека Токтомушева. Об этом сообщил МИД РК.
На состоявшейся встрече заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату ноту, в которой выражено «удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана» в эфире телеканала Euronews.
Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.
Официальная позиция Астаны по данному вопросу изложена в Заявлении МИД РК от 19 мая 2010 года, в котором, в частности, подчеркнуто, что «с первого дня трагических событий в КР в апреле Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на двусторонней основе, так и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов».
«Будучи председателем ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил посла Жанибека Карибжанова, заместителя председателя Мажилиса и председателя казахстанско-кыргызской парламентской группы по сотрудничеству Специальным посланником ОБСЕ в Бишкеке. В тесной координации с посланниками ООН и ЕС он сыграл важную роль в установлении политического диалога и снятии напряжения в Кыргызстане: как известно, в стране успешно организовали референдум и впоследствии состоялись демократические выборы, установились стабильность и порядок», — отмечают в МИД РК.
Кроме того, был назначен Специальный посланник президента Казахстана в Кыргызстане, который провел ряд встреч с руководством временного правительства КР по обсуждению путей выхода из кризисной ситуации.
«Наряду с этим Казахстан в кратчайшие сроки направил силы на помощь соседу и незамедлительно предоставил ему топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране», — добавляют в МИД.
В целом, в Кыргызстан направили из Казахстана гуманитарного груза на сумму более $11,6 миллиона.
В результате этих и других предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам.
В завершение казахстанская сторона заявляет о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Кыргызстаном.
Как бы нашего мягко попросить, чтобы до конца его срока, слава богу, недолго осталось, он бы воздержался от любых публичных выступлений на темы международных отношений, союзов, стран-соседей, любых стран.