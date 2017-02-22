Энергетики Кыргызстана разъяснили, как производится расчет оплаты за свет

Автор: Админ . 22.02.2017 10:20

ОАО «Северэлектро» разъяснило, как производится расчет оплаты за электроэнергию в Кыргызстане.

В зависимости от графика снятия показаний прибора учета у конкретного абонента расчетный период может быть больше или меньше календарного месяца.

Предстоящий расчетный период с конца января по конец февраля составит 28 дней. Расчет ежемесячных объемов потребления электроэнергии по социальной норме производится исходя из среднесуточного потребления абонента, которое составляет 23,0137 киловатт-часа:

700 кВт/ч * 12 месяцев = 8 тысяч 400 кВтч / 365 дней = 23,0137 кВт/ч.

 

К примеру, умножив среднесуточное потребление абонента в объеме 23,0137 киловатт-часа на 28 дней, получается социально гарантированный объем электроэнергии, который будет рассчитан по тарифу 0,7 сома.

23,0137 кВт/ч * 28 дней = 644,3836 кВт/ч.

 

Сумму оплаты за потребленную электроэнергию можно рассчитать на сайте ОАО «Северэлектро» с помощью онлайн-сервиса «Калькулятор». Для расчета стоимости потребленной электроэнергии абоненту достаточно заполнить необходимые графы и нажать функцию «рассчитать».

Следует отметить, что в последнее время участились жалобы на некорректную работу автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии. Кроме того, абоненты жалуются, что производятся неверные расчеты по социальной норме.

Один комментарий на “Энергетики Кыргызстана разъяснили, как производится расчет оплаты за свет”

  1. Аноним:
    22.02.2017 в 12:50

    Наперсточники.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     