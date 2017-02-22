В Кыргызстане сократили перечень жизненно важных лекарств

Автор: Админ . 22.02.2017 10:19

В Кыргызстане пересмотрели Перечень жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС). Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам специалиста по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, 95 лекарственных препаратов включено, 51 — исключен.

По данным Минздрава, в списке отсутствовал ряд препаратов, относящихся к основным базовым лекарствам в международной практике. Некоторые из них не зарегистрированы в стране и/или неизвестны кыргызским врачам в силу консерватизма последних.

 

«Это создает сложности доступа к проверенным эффективным лекарствам, даже когда у больниц и пациентов есть средства для их приобретения. Часто больному приходится приобретать медикаменты самостоятельно, для чего ему необходимо не только пойти в аптеку и купить лекарство, но и приобретать его за рубежом, если его нет в наличии в стране, искать через «сумочный бизнес» или знакомых», — говорится всправке-обосновании.

До сих пор в аптеках можно найти нужный, но незарегистрированный препарат, незаконно реализуемый, да и стоимость таких препаратов возрастает в разы.

Минздрав КР

В связи с этим в кыргызский ПЖВЛ с 2017 года включены препараты для лечения онкологии, туберкулеза, вирусного гепатита С, обезболивания,дермато-венерологические средства, контрацепции, антибиотики и другие.

 

«Мы включили самые социальные и сильные препараты. Исключены бестолковые, никудышные средства, «пустышки» — неэффективные лекарства, которые лоббировались. Обсуждение перечня пройдет в течение месяца, но только в пользу усиления строгости. Не будет возможности протащить ненужные препараты. Кормушки фармкомпаний больше не существует», — подчеркнула Бермет Барыктабасова.

Акцент при пересмотре, по ее словам, сделан на максимальное соответствие аналогичному оригинальному списку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2015 год).

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